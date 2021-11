Nel secondo episodio di All or Nothing, viene mostrato il discorso di Andreanell'intervallo didella scorsa stagione. I bianconeri avevano chiuso il primo tempo in svantaggio, salvo vincere in rimonta nella ripresa: "Dobbiamo avere pazienza, la palla gira lenta e non troviamo mai il giocatore libero, Se giriamo lenti non arriviamo mai, perché fanno in tempo le mezzali a uscire. Se veniamo incontro ci saltano addosso. Giocano sulle ripartenze, sui nostri passaggi sbagliati. Sbagliamo di meno e giochiamo più veloci. Juan (Cuadrado), cross dall'altra parte? Riempiamo l'area! Arrivi sempre in ritardo. Se sei in area, il gol lo facciamo. In area c'è solo Cristiano e Paulo, troppo poco".