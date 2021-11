Nel quinto episodio di 'All or Nothing: Juventus' ci si sofferma anche sue sulle difficoltà incontrare nei primi mesi a Torino, a causa degli infortuni. "La scorsa stagione mi sono lussato la spalla 5 volte. Tutti possono avere difficoltà, ma alla fine ogni volta che ho la sensazione che qualcosa stia andando male, mi dico ‘Ok, ora va male, ma imparerai da questo e sarai un giocatore migliore’. Mi piacciono le sfide, quindi devo solo allenarmi duramente e dare il massimo in partita”.