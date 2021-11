"Il mio obiettivo è quello di migliorarmi ogni anno, anche se solo dell'1% ma sempre di più": parola di Federico, intervenuto davanti alle telecamere nel terzo episodio della serie Amazon. "Io, Kulu e McKennie siamo giovani, ma abbiamo tutti le caratteristiche e la mentalità per giocare nella" ha poi proseguito l'ex giocatore della Fiorentina, al primo anno in bianconero nel momento delle riprese, esattamente come i due compagni citati. E su: "Giorgio in campo è un guerriero, fuori invece è una persona mite, mai sopra le righe".