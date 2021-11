Nel terzo episodio di "All or nothing", Gianluigiha detto la sua sul ricambio generazionale in corso alla, guardando al futuro con ottimismo. Ecco le parole dell'ormai ex portiere bianconero: "Determinati giocatori che per anni sono stati il perno e il cardine della squadra invecchiano, c'è un ricambio generazionale, e vengono sostituiti da altri ragazzi molto talentuosi. Abbiamo una squadra molto giovane, di conseguenza penso che, in prospettiva, se le si dà ancora un anno o due di tempo può riaprire un ciclo di vittorie molto lungo".