Nel quarto episodio dii bianconeri incappano nella brutta sconfitta casalinga contro la Fiorentina e cercano il riscatto nel primo match dell'anno. Una partita che per Bonucci non è banale e diventa l'occasione per tornare sul suo passaggio ai rossoneri nell'estate 2017: "Chi non mi ha perdonato lo strappo è una piccola parte di tifosi e non so se me lo perdoneranno mai. Io ero consapevole di aver fatto qualcosa che non andava fatto, ma questo sono io. Per me la Juventus è casa, sono pronto per dare qualsiasi cosa", ha rivelato Bonucci.