Simpatico siparietto nel terzo episodio di, la serie Amazon dedicata alla, tra Leonardoe Federico. Stuzzicando Dejanin vista della "sfida da ex" contro il Parma, i due giocatori invitano lo svedese a non preoccuparsi per eventuali fischi da parte dei suoi ex tifosi, ricordandogli che il match si sarebbe svolto a porte chiuse, causa Covid. "Tanto i fischi li ho presi tutti io" dice il difensore, ridendo. "Beh, siamo in due" gli risponde Bernardeschi, con invidiabile auto-ironia.