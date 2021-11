Leonardo, nel primo episodio di All or Nothing, parla così della scorsa stagione."Quando hai vissuto tanti anni con un grandissimo giocatore come il mister, dall'altra parte... è emozionante"."Abbassare l'età media per costruire un ciclo, come 10 anni fa. Ho avuto la fortuna di avere Buffon, Del Piero, Chiellini, Marchisio, mi hanno fatto capire il peso della maglia. Non potevi dire: non ho voglia di allenarmi, vado a 2 all'ora. Ci stava sempre qualcuno che ti tirava le orecchie. Dobbiamo farlo capire ai ragazzi".