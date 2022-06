Parlano da mesi, e questo è ormai sembra sempre più chiaro. Non lo era per diversi tifosi della Juventus, a quanto pare, che sui social hanno mostrato tutto il proprio stupore per Paulo che tratta - via agente e intermediari - con l'Inter. "Perché andare da loro?", si chiedono parecchi utenti, con le lacrime dell'argentino ancora nei cuori e nei ricordi dei tifosi.



Ha preso la parola anche Petralito, intermediario della trattativa: "Se Marotta si è permesso di incontrare l'agente di Dybala, vuol dire che è una cosa positiva". Già, positiva per i tifosi nerazzurri, un colpo al cuore per i supporters bianconeri. E la rabbia aumenta, in un momento delicato per il calciomercato juventino.



