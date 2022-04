Quello di Antony - esterno d'attacco classe 2000 dell'Ajax - è un nome che circola con sempre più insistenza in ottica Juventus. Ma per il brasiliano si preannuncia una forte concorrenza, soprattutto dalla Premier League: secondo quanto scrive il Sunday Mirror infatti, su di lui ci sarebbe il forte interesse del Manchester United che - soprattutto se punterà su ten Hag come allenatore - potrebbe mettere Antony in cima alle priorità.