Antony si colloca comunque al top di una lista ricca e variegata di opzioni, stilata dal responsabile del mercato bianconero Cherubini nell’ottica di 4-2-3-1 o 4-3-3 buono per puntare in alto in campionato e in Champions. E' quanto scrive Tuttosport, che aggiunge anche altri nomi, alternative al brasiliano: "Da Gabriel Jesus (vecchio pallino bianconero) a Zaniolo, che resta la pista più calda, passando per gli azzurri Raspadori e Berardi (forte la concorrenza del Milan). Variano le caratteristiche, varia il target d’investimento. Ma un dopo Dybala passa per forza da qua".