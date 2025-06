Antonio Pintus torna alla Juventus? Le ultime

Pintus Juve: ritorno possibile?

In casa Juventus si lavora su tutti i fronti per dare una nuova identità al club, e non solo in panchina o sul mercato giocatori. Tra le strategie in valutazione, infatti, c’è anche un possibile cambio nello staff tecnico, con un nome di spicco: Antonio Pintus, preparatore atletico di fama internazionale, attualmente al Real Madrid.Pintus alla Juventus non è solo una suggestione. Il club bianconero, nelle scorse settimane, ha effettivamente sondato il terreno per un ritorno del preparatore, che in passato ha già lavorato a Torino lasciando ottimi ricordi, soprattutto per la sua capacità di migliorare la condizione fisica dei giocatori. Tuttavia, al momento, la pista sembra essersi raffreddata.

Secondo fonti vicine al Real Madrid, Pintus preferirebbe restare in Spagna, anche accettando un ruolo meno centrale, magari all’interno del settore giovanile del club blanco. Una scelta dettata anche dalla volontà di ridurre il carico lavorativo dopo anni intensi ai massimi livelli.La Juventus continua a monitorare la situazione, ma per ora il ritorno di Pintus non appare imminente. Il club valuterà altre soluzioni per rinforzare lo staff tecnico in vista della stagione 2025/26.