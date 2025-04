Antonio Pintus può tornare alla Juventus?

Pintus può tornare alla Juve?

Antonio, torinese classe 1962, è universalmente riconosciuto come uno dei migliori preparatori atletici del calcio mondiale. Il suo lavoro meticoloso e innovativo è considerato uno dei segreti dietro i successi recenti del Real Madrid, sia sotto la guida di Zinedine Zidane che con Carlo Ancelotti.Florentino Perez, presidente dei Blancos, stravede per lui e lo considera un pilastro del club. Tuttavia, la possibile rivoluzione estiva al Real, con Ancelotti vicino all’addio e l’ombra di Xabi Alonso sulla panchina, apre uno spiraglio per un suo eventuale ritorno alla Juventus . L’impresa resta difficile, ma non impossibile. Lo riporta Calciomercato.com.

La Juventus, reduce da stagioni tormentate da numerosi infortuni muscolari, vedrebbe in Pintus un acquisto strategico, quasi al pari di un grande calciatore. La sua esperienza potrebbe essere determinante per migliorare la condizione atletica della rosa, spesso falcidiata dagli stop fisici, come accaduto anche nella recente trasferta europea con soli quattro giocatori di movimento in panchina.Per Pintus, con 30 titoli in carriera tra cui cinque Champions League, tornare a Torino significherebbe anche tornare alle origini: ha già lavorato in bianconero con Trapattoni, Lippi e Deschamps. Un ritorno che, per Juventus e tifosi, avrebbe il sapore di casa.