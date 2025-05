Antonio Pintus torna alla Juventus? La situazione

Pintus Juve, la situazione

Alla Continassa si respira aria di cambiamento. Sebbene il riassetto della Juventus non sia ancora ufficialmente iniziato, i segnali sono evidenti e coinvolgono ogni area del club: dalla dirigenza alla panchina, passando per la rosa e, ora, anche lo staff tecnico. Tra le mosse valutate dalla società bianconera c’è infatti l’interesse per Antonio, attuale preparatore atletico dele considerato tra i migliori nel suo ruolo a livello internazionale.Pintus non è un nome nuovo per la Juventus. Ha già lavorato a Torino in passato e conosce bene l’ambiente bianconero. Il suo profilo è ritenuto ideale per intervenire su un aspetto che negli ultimi anni ha rappresentato un punto debole: la preparazione atletica e la prevenzione degli infortuni. L’alto numero di stop muscolari registrati nelle ultime stagioni ha spinto il club a valutare figure altamente specializzate per migliorare le condizioni fisiche della squadra.

Secondo fonti spagnole, però, Pintus avrebbe al momento espresso la volontà di restare al Real Madrid, anche se in un ruolo secondario rispetto al responsabile principale della preparazione atletica della futura squadra di Xabi Alonso. Nonostante ciò, la Juventus ha già abbozzato una proposta e continuerà a monitorare la situazione nelle prossime settimane.Il possibile ritorno di Pintus sarebbe un ulteriore tassello in un progetto di rinnovamento profondo che potrebbe coinvolgere anche la guida tecnica, con Antonio Conte sempre più accostato alla panchina bianconera. L’attenzione ai dettagli, incluso lo staff atletico, dimostra la volontà della Juventus di costruire una struttura solida e moderna per tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.