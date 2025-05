Antonio Pintus, gli infortuni al Real Madrid e le polemiche

AFP/Getty Images

Pintus Juve e le polemiche

Secondo quanto riportano alcuni media spagnoli, la Juventus starebbe valutando il ritorno di Antonio Pintus , attuale preparatore atletico del. Il nome di, che in passato ha già lavorato a Torino con ottimi risultati, sarebbe in cima alla lista dei desideri della dirigenza bianconera per ristrutturare l’area atletica in vista della prossima stagione.Tuttavia, non mancano le polemiche attorno alla figura del preparatore italiano. Come riporta The Athletic, negli ultimi mesi Pintus sarebbe finito sotto la lente d’ingrandimento a Madrid, a causa dell’alto numero di infortuni che ha colpito la rosa del Real nel corso della stagione. Aspetto che anche Relevo, oggi, sottolinea nel suo articolo.

Secondo la testata britannica, la situazione avrebbe creato attriti interni allo staff di Carlo Ancelotti. Pintus sarebbe diventato una figura divisiva, con alcuni membri del gruppo squadra che considererebbero i suoi metodi superati. Nello spogliatoio, inoltre, ci sarebbe malumore per l’eccessiva visibilità mediatica del preparatore, mentre nel club si discute anche del ridotto volume di corsa mostrato dai giocatori in diverse partite.Pintus, da parte sua, ha respinto le accuse: fonti a lui vicine sostengono che la responsabilità degli infortuni andrebbe ricercata anche nell’intenso calendario stagionale.Nonostante ciò, l’interesse della Juventus resta concreto. La società bianconera potrebbe puntare sul ritorno di un profilo esperto come Pintus, pur valutando attentamente il contesto attuale e i potenziali rischi legati alla situazione che si è creata a Valdebebas.