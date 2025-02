Antonio Conte verso l'addio al Napoli? Cosa succede

2024 Getty Images

Antonioè sinonimo di ambizione e determinazione. Da giocatore prima e da allenatore poi, ha sempre preteso il massimo da sé stesso e da chi lo circonda. La sua capacità di ricostruire rapidamente squadre vincenti è riconosciuta da tutti, come sottolineato dal suo ex compagno Massimo Carrera. Ora, al Napoli, sta cercando di ripetere il miracolo: al suo primo anno in azzurro, con una rosa inferiore a Inter e Juventus, è riuscito a portare la squadra a lottare per lo Scudetto.La società ha puntato su di lui con un contratto triennale da 6 milioni di euro a stagione, riconoscendo in Conte il leader che è mancato nell’era post-Spalletti. Il tecnico ha trasmesso mentalità vincente, ma ora chiede qualcosa in più, soprattutto ai suoi giocatori. Dopo la sfida con il Como, ha mandato un chiaro messaggio: “L’allenatore può fare tanto, ma poi tocca ai giocatori”. Il finale di stagione sarà decisivo, e la squadra dovrà gestire le pressioni con maturità.

Dal club, Conte si aspetta ulteriori investimenti. Pur avendo ottenuto Lukaku, la mancata sostituzione adeguata di Kvaratskhelia ha generato malumori, come sottolinea calciomercato.com. A fine stagione ci sarà un confronto con De Laurentiis, per capire se gli obiettivi coincidono. In caso contrario, più di un club – anche in Italia – sarebbe pronto ad accoglierlo.