Antonio Conte torna alla Juventus? Le ultime

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Antonio, attuale allenatore del Napoli, con cui ha un contratto fino al 30 giugno 2027. Nonostante l’accordo a lungo termine, il tecnico leccese potrebbe essere al centro di un intricato valzer di panchine nella prossima stagione.La Juventus sta valutando la possibilità di riportarlo a Torino, dove ha vinto tre scudetti consecutivi all’inizio degli anni Dieci, riaprendo un ciclo vincente. I bianconeri, alla ricerca di un allenatore di grande carisma ed esperienza, vedono in Conte il profilo ideale per rilanciare il club dopo stagioni altalenanti. Tuttavia, la concorrenza è agguerrita: anche il Milan osserva da vicino la situazione, considerando Conte un’opzione concreta per la guida tecnica.

Oltre agli interessamenti esterni, un altro ostacolo alla partenza di Conte è rappresentato da Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli è fermamente deciso a trattenere l’allenatore, ritenendolo centrale nel progetto azzurro. Dopo una stagione di alti e bassi, De Laurentiis non vuole rivoluzionare nuovamente la guida tecnica e farà di tutto per rispettare il contratto in essere.La situazione è in continua evoluzione, con Conte che resta una pedina fondamentale nel domino degli allenatori per la prossima stagione. Juventus e Milan sono alla finestra, ma il Napoli non intende fare passi indietro. Il futuro del tecnico potrebbe dipendere dalle strategie di mercato e dagli sviluppi interni ai club interessati.