Antonio Conte torna alla Juventus? Le parole di Zazzaroni

Il ritorno di Antoniosulla panchina dellaappare oggi molto improbabile, almeno nel breve periodo. A sostenerlo è Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, che ha commentato la situazione in diretta a “Maracanà” su TMW Radio, soffermandosi sul futuro delle panchine più calde della Serie A.Secondo Zazzaroni, il legame contrattuale tra Conte e il Napoli rappresenta un ostacolo significativo per un eventuale ritorno in bianconero. L’allenatore salentino, infatti, ha firmato un accordo biennale con Aurelio De Laurentiis e non sembrerebbe intenzionato a interrompere prematuramente questa nuova avventura, soprattutto se riceverà garanzie sul mercato estivo.

"Allegri è libero, è un po’ ingombrante, come Conte, che però ha un contratto di due anni col Napoli. Se ADL lo accontenta a giugno per me rimane lì. Difficile che faccia saltare un contratto come quello ADL. Allegri a Napoli sarebbe la soluzione più naturale dovesse andare via Conte. Alla Juve credo sia oggettivamente difficile che vada Conte", ha dichiarato Zazzaroni.Le parole del giornalista rafforzano l’idea che il futuro di Conte sia ancora a tinte azzurre, mentre la Juventus, nel caso di un cambio in panchina, potrebbe guardare altrove, escludendo un ritorno che molti tifosi speravano.