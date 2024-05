Antonioè vicino a diventare il prossimo allenatore del. Negli ultimi giorni Aurelioha accelerato, l'ex guida dell'Inter, che in queste settimane è stato accostato al Milan e ha avuto un colloquio con il Chelsea, è diventata la prima scelta, ha superato Pioli e Gasperini nella lista delle priorità. Da venerdì è ricominciata la trattativa, con Giovanni Manna e Andrea Chiavelli, braccio destro del patron azzurro, che si sono collegati in remoto con il tecnico salentino per provare ad arrivare a un punto d'incontro. La fumata bianca potrebbe arrivare presto, secondo quanto scrive oggi il Corriere del Mezzogiorno l'accordo potrebbe chiudersi sulla base di un contratto fino al 2027 con un ingaggio di 7 milioni di euro a stagione più due milioni di bonus.