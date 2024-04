L'ex allenatore della Juventus Antonioè in attesa di una chiamata per la panchina nella prossima stagione. Fabrizioai microfoni di TMW ha parlato cosi del futuro del tecnico salentino:"La Juve punta su Thiago Motta, il Milan è pronto a proseguire con Pioli, la Roma ha “scoperto” De Rossi, l’Inter si tiene stretta Inzaghi. In Italia resta il Napoli che, appunto, ha già un’opzione Italiano. E quindi? E quindi la verità è che al momento non c’è tutta ‘sta fila per andare su un tecnico che è grande e, certo, non ha bisogno di presentazioni, ma storicamente porta con sé effetti collaterali non facili da digerire nel “nuovo calcio” (costi mostruosi, palpabili tensioni interne, carri da cui scendere e salire a sua discrezione, altro)".