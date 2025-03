Antonio Conte ritorna alla Juventus? La linea societaria

Il ritorno di Antoniosulla panchina dellaresta un sogno per molti tifosi bianconeri, così come per lo stesso allenatore, come scrive Gazzetta. La sua avventura, conclusa nel luglio 2014, ha lasciato la sensazione di qualcosa di incompiuto, nonostante i tre scudetti consecutivi conquistati. Conte è noto per la sua capacità di creare squadre solide, unite e competitive, portando spesso risultati immediati grazie al suo carisma e alla mentalità vincente.Tuttavia, il suo possibile ritorno si scontra con la nuova linea societaria della Juventus, basata sulla sostenibilità economica e sulla valorizzazione dei giovani talenti. L’ex tecnico bianconero, infatti, avrebbe richieste precise sul mercato, puntando su giocatori già pronti e con costi elevati, una strategia che non rientra nei piani attuali della proprietà. Questo contrasto potrebbe rendere difficile un suo ritorno all’Allianz Stadium, nonostante il forte legame con il club e la tifoseria. La Juventus, al momento, sembra orientata su un profilo che possa lavorare con risorse più contenute e che accetti la filosofia di crescita graduale della squadra, rendendo l’ipotesi Conte affascinante ma complessa da realizzare.