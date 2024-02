Le parole di Antonioal Telegraph:- "Sicuramente è stato uno dei momenti più difficili della mia vita," ha detto Conte. "Gianluca Vialli, ho avuto una relazione importante con lui. L'ho incontrato tre settimane prima che morisse per cenare con mia moglie e tengo quel momento nel mio cuore. E Gian Piero. In soli sei giorni (è morto). È stato davvero difficile affrontare questa situazione, anche la morte di Sinisa. "Quando questo tipo di situazione accade, si possono avere pensieri terribili. Si pensa a cosa può succedere a un'altra persona molto vicina a te, o se può succedere a te. È stato davvero un momento difficile, anche per i giocatori del Tottenham quando è morto Gian Piero. Abbiamo cercato di superarlo, ma ho sentito che anche i giocatori hanno vissuto questa situazione terribile.".