Antonio Conte può davvero tornare alla Juventus? Cosa sappiamo

AFP via Getty Images

Si torna sempre dove si è stati bene. Ma, a volte, si torna anche dove ci si è lasciati male. Non è più un segreto—ammesso che lo sia mai stato—che Antonio Conte e la Juventus potrebbero ritrovarsi. Un matrimonio destinato a rinascere, questa volta con una volontà reciproca. E questo non è affatto un dettaglio secondario.



L'ostacolo sulla strada Conte-Juventus

Questa volta, però, il contesto potrebbe essere diverso. Non solo perché l’addio a—una scommessa che ha illuso persino Cristiano Giuntoli—rischia di lasciare un vuoto difficile da colmare, ma anche perché la Juventus di oggi, costretta a lottare costantemente per un posto in Champions League, ha bisogno di certezze assolute. Servono garanzie, serve qualcuno che non tradisca le aspettative.Certo, l’allenatore di oggi è un uomo diverso da quello che, dieci anni fa, aveva avuto l’impressione di essere più grande della Juventus stessa. Con il tempo ha capito che il calcio è un gioco di squadra anche fuori dal campo, che la flessibilità è un elemento essenziale e che, forse,Tutto plausibile, ma c’è un ostacolo concreto: Conte ha un contratto con il Napoli e non intende lasciare un progetto a metà. La sua testa è totalmente concentrata sulla stagione in corso, sulla corsa scudetto e sulla possibilità di approfittare di ogni distrazione dell’Inter, soprattutto se i nerazzurri dovessero essere assorbiti dalla Champions League., e Conte sa bene quanto sia profondo e viscerale il legame tra una città e il suo allenatore. Tuttavia, il mercato di gennaio ha lasciato qualche malumore e ciò che ieri sembrava solido oggi mostra qualche crepa.Strapparlo a De Laurentiis non sarà semplice, ma la Juventus è pronta a provarci.Nel frattempo, la dirigenza bianconera si tutela con piani alternativi: A, B, e persino C e D, nel caso in cui il mancato accesso alla Champions costringesse a una drastica revisione dei piani. Questi ultimi scenari escluderebbero completamente l’arrivo di Conte, sia per questioni di budget che di prospettive tecniche. In quel caso, per l’ex capitano bianconero, tornare alla Juve potrebbe essere solo un atto d’amore. Ma il calcio, si sa, vive di passioni e ritorni inattesi.