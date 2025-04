Antonio Conte può davvero tornare alla Juventus?

Getty Images

Stanno facendo molto rumore le parole di Antonio Conte pronunciate in conferenza stampa, parole che lasciano spazio a più di un'interpretazione e che potrebbero anticipare una rottura con il Napoli al termine della stagione. L'allenatore salentino, noto per la sua schiettezza, ha lasciato intendere un certo malessere o quantomeno una mancanza di piena sintonia con l’ambiente partenopeo, riaccendendo così le voci su un possibile addio.Se questo scenario dovesse concretizzarsi, non si potrebbe escludere un clamoroso ritorno di Conte alla Juventus. Al momento, la panchina bianconera è saldamente nelle mani di Igor Tudor, ma il futuro è ancora tutto da scrivere. In casa Juve si sta lavorando per porre le basi della prossima stagione e, come spesso accade, i nomi in ballo per la guida tecnica sono molti, e quello di Conte — con il suo carisma e la sua storia juventina — continua a circolare con insistenza.

Insomma, siamo davanti a una situazione fluida, dove nulla è ancora certo. Ogni tassello del puzzle deve ancora trovare il proprio incastro, ma il nome di Antonio Conte resta sullo sfondo, pronto a rientrare nella scena bianconera se le condizioni lo permetteranno.