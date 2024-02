Antonio, un matrimonio che può ripetersi? Del tecnico salentino ha parlato Marcello Lippi: "I tifosi non devono odiarlo perché è andato all’Inter , Antonio ha il cuore bianconero".- "Cosa serve a questa Juve per raggiungere il livello della mia? Innanzitutto i grandi calciatori, come c'erano in quegli anni. La Juve non vince da alcuni anni, perciò siamo vicini a ricominciare: il calcio è fatto di cicli, non vince da tempo e quindi tornerà presto a farlo. Dare un consiglio ad Allegri? Non do consigli, non parlo di colleghi e non giudico le scelte che fa il club, posso dire che gli auguro il meglio".