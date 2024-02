Antonioè stato offerto al. Lo riferisce Sport, secondo cui la candidatura è arrivata, tra le altre, dopo che Xavi ha annunciato la sua partenza a fine stagione mettendo il club blaugrana nelle condizioni di stilare una lista di possibili nuovi allenatori. Il tecnico salentino, però, al momento non è in cima alle preferenze degli spagnoli, che sognano Jurgenin uscita dal Liverpool. Per Conte, comunque, è già lungo l'elenco delle papabili destinazioni: solo in Italia è stato accostato a Milan e Napoli, con lasempre sullo sfondo e ritenuta un'opzione gradita. In Inghilterra, invece, si parla del Manchester United.