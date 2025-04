Antonio Conte non parlerà in conferenza stampa: il motivo

Getty Images

In segno di rispetto per i funerali di Papa Francesco, in programma sabato, il Napoli ha comunicato che Antonio Conte non terrà la consueta conferenza stampa della vigilia in vista della sfida contro il Torino. Una decisione che riflette il clima di raccoglimento e cordoglio che attraverserà l’intero Paese in occasione di un evento che segna profondamente la storia del mondo cattolico.Il club partenopeo ha scelto di allinearsi simbolicamente al lutto nazionale, sospendendo ogni dichiarazione pubblica nella giornata di sabato. Una scelta sobria e condivisa, che si traduce in un silenzio stampa rispettoso, anche per quanto riguarda eventuali aggiornamenti tecnici o convocazioni.

Il match contro il Torino resta comunque di primaria importanza per il cammino del Napoli, impegnato nella lotta Scudetto. La squadra continuerà regolarmente la preparazione, secondo il programma stabilito dallo staff tecnico, ma senza il tradizionale appuntamento con i media che solitamente anticipa le partite di campionato.In un momento così solenne, il calcio si ferma simbolicamente per un giorno, lasciando spazio alla riflessione e al raccoglimento. Anche il pallone, per una volta, può fare silenzio.