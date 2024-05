Ilsta facendo passi significativi per assicurarsi i servizi di Antonio Conte come nuovo allenatore. La trattativa è ormai in fase avanzata e le parti stanno lavorando intensamente in queste ore per raggiungere un accordo definitivo che possa soddisfare entrambe le parti.Antonioha sempre manifestato un forte desiderio di tornare in Italia, non solo per ragioni professionali, ma anche per motivi familiari. Dopo aver allenato con successo in Premier League, prima con il Chelsea e poi con il Tottenham, Conte è alla ricerca di una nuova sfida nel suo paese natale. La prospettiva di tornare a lavorare in Serie A lo ha sempre affascinato, e il Napoli rappresenta un'opportunità ideale per rilanciare la sua carriera in Italia.Negli ultimi giorni, il Napoli ha intensificato icon, cercando di convincerlo con un progetto ambizioso e solido. La dirigenza partenopea, convinta delle capacità del tecnico salentino, ha alzato il pressing per trovare un accordo sulle cifre. La volontà del presidente Aurelio De Laurentiis di portare un allenatore di caratura internazionale al timone della squadra dimostra le ambizioni del club di competere ai massimi livelli sia in Italia che in Europa.