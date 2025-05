Antonio Conte, il messaggio dopo lo Scudetto: 'Ti ho sognato tutte le notti' FOTO

Getty Images

Il Napoli di Antonioha vinto lo Scudetto allo stadio Diego Armando Maradona, nella serata di ieri grazie alla vittoria per 2-0 sul Cagliari. Sul tecnico salentino ora si accendono i riflettori per capire quale sarà il suo futuro, se a Napoli o lontano dal capoluogo campano. De Laurentiis ha chiarito che Conte ha ancora tre anni di contratto. Nel frattempo però Antonio tramite i propri account social ha postato un selfie che lo ritrae nell'esultanza, in una location particolare. Di seguito il post