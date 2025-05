Antonio Conte in libreria con 'Dare tutto, chiedere tutto': di che cosa parla

Getty Images

Il libro di Antonio Conte

Mentre in quel di- e più precisamente dall'abitazione dello stesso Aurelio De Laurentiis - si sta definendo il suo futuro , che in molti vedono già di nuovo alla(ovviamente in panchina),è protagonista anche… in libreria. La casa editriceha infatti annunciato l'uscita del suo libro dal titolo, scritto con il giornalista, nonché Deputato ed ex CT della Nazionale italiana di pallavolo,"Un libro in cui ho raccolto gli insegnamenti di cui io stesso ho fatto tesoro negli anni da giocatore e successivamente da allenatore. Spero possa esservi di ispirazione in molti altri campi della vita, non solo sul terreno di gioco", si legge nella breve presentazione affidata ai canali social.

"Cosa vuol dire davvero essere un allenatore? Antonio Conte, uno dei protagonisti assoluti del calcio italiano, lo racconta in "Dare tutto, chiedere tutto", il suo nuovo libro scritto insieme a Mauro Berruto, ex commissario tecnico della Nazionale maschile di pallavolo. Disponibile da oggi in libreria e su tutte le piattaforme digitali", annuncia Mondadori. "Non è solo un libro sullo sport.Parte dai campi della Serie A, dai ritiri estivi, dalle competizioni internazionali, ma guarda molto più lontano: a tutte le situazioni in cui qualcuno guida un gruppo. In un’azienda, in una scuola, in un reparto ospedaliero.. Al centro c’è l’idea che prima di pretendere, bisogna dare. Dare tutto. Essere il primo a mettersi in gioco, ad affrontare la fatica, a non lasciare nulla al caso. Solo così – racconta Conte – si ottiene il diritto di chiedere il massimo dagli altri".Scrive ancora la casa editrice: "Essere allenatore, per Antonio Conte, non è un mestiere. È un modo di vivere. Significa trasmettere cultura e identità, dare senso al lavoro di squadra, costruire un ambiente in cui ognuno possa crescere. Non è solo un tecnico chi guida una squadra: è un modello. "Dare tutto, chiedere tutto" si costruisce attorno a esperienze, errori, successi e riflessioni condivise anche con Mauro Berruto, che condivide con Conte lo stesso sguardo profondo e appassionato sul mestiere dell’allenare. Insieme firmano un testo che parla a chi guida gli altri – ma anche a chi vuole imparare a guidare sé stesso".