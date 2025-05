Antonio Conte e la Juventus: cosa può succedere dopo stasera

Getty Images

La resa dei conti è ormai alle porte. Mancano solo novanta minuti alla fine del campionato, e stasera si deciderà la squadra Campione d’Italia. Ilè ampiamente favorito, con un vantaggio che gli consente di affrontare l’ultima giornata con fiducia, manon ha intenzione di alzare bandiera bianca. I nerazzurri, infatti, proveranno fino all’ultimo istante a mettere pressione sugli azzurri, sperando in un passo falso che potrebbe clamorosamente ribaltare il verdetto.In casa Juventus , invece, la serata ha un sapore amaro. Per i bianconeri e i loro tifosi si tratta dell’ennesima stagione priva di gloria, costretti ad assistere da semplici spettatori al grande spettacolo dello scudetto. Tuttavia, a Torino non mancano le attenzioni: gli occhi sono tutti puntati su Antonio Conte , protagonista atteso tanto sul campo quanto fuori.

Conte Juve, cosa aspettare

Conte, al momento, non ha lasciato trapelare nulla sul suo futuro, ma ogni sua parola, ogni gesto potrebbe essere interpretato come un segnale. Per questo, occhi e orecchie degli juventini saranno puntati sul post partita di questa sera.Decisivo, in tal senso, sarà l’incontro previsto con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis: un colloquio che potrebbe chiarire le intenzioni del tecnico salentino e, chissà, riaprire concretamente la porta a un clamoroso ritorno sulla panchina della Juventus.Ma ogni cosa a suo tempo. Ora è il momento di godersi il gran finale di stagione. Novanta minuti, una corsa a due e un solo titolo in palio.