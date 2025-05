Antonio Conte tra Napoli e Juventus: quando è attesa la risposta

La Juventus ha mosso un nuovo tassello importante nel suo piano di rilancio. Nella serata di oggi sono arrivate le dimissioni ufficiali di Damien Comolli dal Tolosa, e il dirigente è pronto a firmare un contratto triennale con il club bianconero. Il tempismo dell’operazione non sembra affatto casuale: l’arrivo del dirigente francese rappresenta non solo un segnale di ristrutturazione interna, ma anche un messaggio chiaro sulle ambizioni del club.Lavuole tornare protagonista in Italia e in Europa, e sta gettando le basi per un progetto ambizioso, che potrebbe prevedere il clamoroso ritorno di Antonio Conte sulla panchina bianconera.

Conte Juve, le prossime tappe

Proprio Conte è al centro del valzer delle panchine. Aurelio De Laurentiis, infatti, continua a spingere per trattenere l’allenatore salentino, con cui nei giorni scorsi ha avuto contatti diretti. Tuttavia, la Juventus resta alla finestra, pronta a cogliere l’occasione nel caso in cui Conte decida di non proseguire la trattativa con il Napoli. In tutto questo, i movimenti di Conte condizionano anche altre panchine: il club azzurro vuole chiarezza sul futuro dell’allenatore, per poi eventualmente accelerare su Massimiliano Allegri, individuato come possibile sostituto.Allegri, dal canto suo, sembra aver preso una nuova direzione: il Milan lo tiene in forte considerazione per il dopo-Conceicao, e i contatti si sono intensificati. In questo complicato intreccio di strategie e incastri di panchine, la chiave di tutto sembra essere proprio la risposta di Antonio Conte al Napoli. Una decisione attesa nella giornata di venerdì e che potrebbe sbloccare l’intero domino. La Juventus, intanto, ha fatto la sua mossa, e il segnale è chiaro: il progetto per riportare Conte a Torino è già in fase avanzata.