Conte, il Napoli e la Juventus: quali possono essere le tempistiche

Sempre più caldo, quasi al punto da scottare solo immaginarlo: è il nome di Antonio Conte , che torna con insistenza ad aleggiare attorno all’ambiente Juventus . I segnali parlano chiaro: la rottura tra il tecnico salentino e Aureliosembra ormai insanabile.Le cronache raccontano di un rapporto logoro, di visioni divergenti e di una distanza che cresce giorno dopo giorno. Nel frattempo, il presidente del Napoli avrebbe già avviato i primi contatti con Massimiliano, in cerca di rilancio dopo l’addio alla. Un valzer di panchine che promette scintille e che potrebbe riportare Conte là dove tutto è cominciato: alla guida della Vecchia Signora, in quello che sarebbe un clamoroso ritorno d’amore dopo anni di separazione e tensioni.

Bisogna aspettare

Conte alla Juve? Le tempistiche

Ma prima di lasciarsi trasportare dai sogni, serve rimanere con i piedi per terra. Il finale di stagione impone rispetto e concentrazione per tutti gli attori coinvolti. Conte è atteso da una sfida scudetto ad alta tensione, l’ennesima nella sua carriera, che potrebbe decidere il suo futuro e quello del Napoli.Dall’altra parte, Igor Tudor è chiamato a chiudere nel miglior modo possibile la stagione della Juventus: una vittoria contro il Venezia per blindare l’accesso alla prossima Champions League, obiettivo minimo ma fondamentale per i bianconeri. Solo dopo questa fase si potrà realmente aprire il tavolo delle trattative, con bilanci, riflessioni e scelte da compiere.Il vero snodo cruciale sarà l’incontro di fine stagione tra Antonio Conte e il presidente De Laurentiis. Quel faccia a faccia rappresenta il punto di svolta: o una sorprendente ricucitura dei rapporti, oppure la rottura definitiva. In entrambi i casi, la Juventus resterà vigile, pronta ad approfittare della situazione. Dalla possibilità di un ritorno carico di significati e aspettative, alle implicazioni sul mercato e sulla gestione del gruppo, tutto potrebbe cambiare nel giro di poche settimane.Ma per ora, c’è ancora una partita da giocare: Venezia-Juventus. Poi, solo allora, si potrà davvero capire se il prossimo ballo sarà quello dell’amore ritrovato tra la Juve e Antonio Conte.