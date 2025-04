Perchè Antonio Conte può davvero lasciare il Napoli

Getty Images

.” Parola di Alessio Tacchinardi , intervenuto a Tiki Tacco, dove ha voluto precisare che la sua è solo una sensazione personale, non una notizia o una confidenza raccolta direttamente dall’amico ed ex compagno di squadra. Tuttavia, quella che fino a qualche settimana fa sembrava una semplice impressione si sta facendo largo tra molti addetti ai lavori: qualcosa si è incrinato tra Conte e l’ambiente Napoli.Ma com’è possibile parlare di rottura mentre il Napoli, con un’annata sorprendente, è pienamente in corsa per lo scudetto in questo finale di stagione?

Le tensioni tra Conte e il Napoli

Conte Juve, può tornare?

Il rapporto tra Antonio Conte e il club azzurro non ruota solo attorno ai risultati. L'allenatore pugliese è da sempre un tecnico che vuole avere voce in capitolo a 360 gradi, indirizzando non solo le scelte tecniche ma anche quelle strutturali e strategiche del club.Negli ultimi giorni, alcune tensioni sarebbero emerse a causa dell’infortunio di David Neres, che Conte ritiene legato alla qualità non ottimale dei campi d’allenamento del centro sportivo partenopeo. Una critica che evidenzia la volontà dell'allenatore di trasformare questa stagione positiva in un progetto solido e duraturo, non in un exploit isolato. Da parte sua, il presidente De Laurentiis avrebbe mostrato apertura al dialogo, ma i contrasti restano e il clima appare tutt’altro che disteso.Se l’addio tra Conte e il Napoli a fine stagione dovesse concretizzarsi, si aprirebbe automaticamente uno scenario affascinante: il possibile ritorno alla Juventus . Il nome del tecnico salentino è da tenere assolutamente in considerazione, soprattutto se la dirigenza bianconera decidesse di non proseguire con Igor Tudor.Secondo diverse fonti, all’interno della Juventus non mancherebbero figure che vedrebbero positivamente un ritorno di Conte. A Torino, il tecnico troverebbe una società dotata di strutture d’avanguardia e l’ambiente ideale per lavorare ai massimi livelli. Le tensioni del passato, comprese quelle legate al burrascoso addio del 2014, potrebbero diventare solo un ricordo lontano.Molti i condizionali ancora in gioco, ma una cosa è certa: il futuro di Antonio Conte sarà uno dei dossier più caldi dell’estate calcistica.