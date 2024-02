Antonioè ancora l'allenatore più desiderato sul mercato delle panchine. Lui, però, non ha urgenza, ma valuterà le opzioni che gli si pareranno contro in estate ed è pronto a ogni evenienza. Niente brusca interruzione dell'anno sabbatico per aprire un nuovo capitolo, ma solo il tempo per ricaricare le batterie e ritrovare la serenità in compagnia della famiglia. In questo periodo Conte ha visto partite in tv e allo stadio e sa che tra qualche mese molti top team cambieranno guida, con diverse squadre sulle sue tracce. Lui vuole prendersi il suo tempo per valutare l'opzione perfetta, quella che gli permetta di vincere nell’immediato. Ma non è da escludere che scelga di ripartire anche con squadre che stanno vivendo situazioni complicate per riavviare un ciclo. Lo ha già fatto in passato, basti pensare al lavoro svolto con Juve, Chelsea e Inter - che sono tornate a vincere grazie a lui - e potrebbe rifarlo, chiosa calciomercato.com.