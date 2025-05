Antonio Conte ai tifosi del Napoli: ‘State calmi’. Il gesto, l’ambiente e il futuro

Un abbraccio collettivo, un bagno di folla che profuma di passione e speranza. I tifosi delsi stringono attorno alla squadra e al loro allenatore Antonio Conte , in vista della volata finale verso uno scudetto che sembra sempre più vicino. Come raccontato da Calcionapoli24, fuori dal centro sportivo di Castel Volturno si sono riuniti tanti sostenitori azzurri, pronti a cantare i cori della stagione trionfale di due anni fa e a dimostrare affetto.Il tecnico salentino, travolto dall'entusiasmo, ha risposto con disponibilità e sorrisi: “, ha detto, posando con i tifosi tra selfie e abbracci. Un gesto significativo, che conferma il forte legame nato con la città e i suoi abitanti.

Ma non basta l'affetto per garantire un futuro comune. Il rapporto tra Conte e il Napoli, nelle ultime settimane, ha subito qualche scossa, soprattutto dopo le dichiarazioni pubbliche dell’allenatore, che ha chiesto un progetto ambizioso, strutture moderne e una programmazione seria, non limitata a un successo isolato.Il presente dice Lecce, una trasferta da vincere per mettere un altro mattone sul titolo. Ma il futuro è già tema caldo. Aurelio De Laurentiis, rientrando in Italia, ha anticipato l’incontro con Conte: inizialmente previsto per fine stagione, si farà prima. Secondo il Corriere dello Sport, la riunione dovrebbe tenersi la prossima settimana, poco prima o subito dopo la sfida contro il Genoa.Attorno al tavolo ci saranno De Laurentiis, Conte, l’amministratore delegato Chiavelli e il direttore sportivo Manna. Sarà un confronto fondamentale per stabilire se il progetto tecnico potrà proseguire e su quali basi. Conte vuole garanzie: una rosa all’altezza per competere in Serie A e Champions League. Il presidente è pronto a mettere sul piatto i proventi delle cessioni di Kvaratskhelia al PSG (70 milioni), Osimhen (75 milioni) e di eventuali altri elementi per costruire un Napoli forte e duraturo.Ma su questo scenario pesa anche l’ombra della Juventus . Alla Continassa si valutano diversi profili per la panchina, e Antonio Conte è un nome che non lascia mai indifferenti. Il suo passato bianconero e il legame con il club rendono plausibile un eventuale assalto, qualora il dialogo con il Napoli non dovesse sfociare in un’intesa.Il futuro di Conte è tutto da scrivere. E passa da un incontro che potrebbe segnare il destino suo e del Napoli.