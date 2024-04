Secondo quanto riportato da Sky Sport, sembra che la difesa dinei confronti dell'operato dell'allenatore Thiago Motta sia più di facciata che di fatto. Entrambe le parti sembrano aver capito che non sia più possibile continuare con il rapporto attuale. L'addio dovrebbe avvenire nell'incontro di fine stagione già programmato. Thiago Motta è il prescelto di Giuntoli come piano A per la successione, ma secondo la testata, al momento non esisterebbe un piano B definito, nemmeno quello che molti tifosi sperano possa portaredi nuovo alla Continassa. La situazione rimane quindi fluida e sarà interessante vedere come si evolverà nei prossimi giorni.