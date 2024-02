Antonio Conte al Bayern Monaco, la situazione

Il, dopo gli ultimi risultati deludenti tra Champions League e campionato ha deciso di separarsi da Thomas Tuchel alla fine della stagione, come riferisce SkySportDe. Scelta presa dopo alcune discussioni all'interno del club in questi ultimi giorni. Una svolta che può cambiare anche il futuro diL'ex allenatore dinfatti, come trapelato nei giorni scorsi, ha aperto alla destinazione considerando il Bayern uno dei tre club più importanti al mondo. Conte è nella lista dei candidati per sostituire Tuchel e questa notizia quindi lo avvicina alla panchina bavarese."Il Bayern Monaco e l'allenatore Thomas Tuchel hanno deciso congiuntamente di porre fine alla collaborazione, che originariamente doveva scadere il 30 giugno 2025, il 30 giugno 2024. Questo è il risultato di una conversazione amichevole tra il CEO Jan-Christian Dreesen e Thomas Tuchel.Jan-Christian Dreesen, CEO dell'FC Bayern: “In una conversazione aperta e positiva siamo giunti alla decisione di terminare di comune accordo la nostra collaborazione in estate. Il nostro obiettivo è realizzare un riallineamento sportivo con un nuovo allenatore per la stagione 2024/25. Fino ad allora, ogni individuo del club è espressamente sfidato a ottenere il massimo possibile in Champions League e Bundesliga. Inoltre ritengo esplicitamente responsabile il team. Soprattutto in Champions League, siamo convinti che, dopo la sconfitta per 0-1 all’andata in casa della Lazio, al ritorno in un'Allianz Arena gremita, arriveremo ai quarti di finale con i nostri tifosi al seguito”.Thomas Tuchel: “Abbiamo concordato che termineremo la nostra collaborazione dopo questa stagione. Fino ad allora, io e il mio team di allenatori continueremo ovviamente a fare tutto il possibile per garantire il massimo successo”.Thomas Tuchel prese il posto di Julian Nagelsmann come allenatore del Bayern nel marzo 2023. Ben due mesi dopo ha festeggiato la vittoria del campionato tedesco con il club".Per come si muove lo scacchiere, Antoniopotrebbe diventare il nuovo allenatore del Bayernnella prossima stagione. Come raccontato in più occasioni, per diverso tempo il tecnico salentino ha accarezzato l'idea di tornare alla guida della. Il club bianconero, però, in caso di addio disarebbe più orientato verso un allenatore giovane e più sostenibile dal punto di vista economico. il primo in lista é sempre