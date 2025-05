Antonio Conte, parla l'ex vice storico Angelo Alessio: la Juventus e il paragone tra gli scudetti

Getty Images

Quello tra Antonio Conte e Angeloè stato un binomio vincente, solido e duraturo, capace di lasciare un segno profondo nel calcio italiano e internazionale. La loro collaborazione è iniziata nel 2010, quando insieme presero in mano il Siena, conducendo la squadra alla promozione in Serie A con un gioco solido ed efficace. Da lì è cominciato un percorso straordinario, culminato nei tre scudetti consecutivi conquistati con la Juventus tra il 2012 e il 2014, anni in cui il club bianconero tornò a dominare in Italia grazie anche al lavoro meticoloso del duo in panchina. Successivamente, Conte ha voluto Alessio al suo fianco anche nell’esperienza alla guida della Nazionale italiana, culminata con un ottimo Europeo nel 2016. Il legame professionale tra i due è proseguito fino all’avventura al Chelsea, dove insieme hanno conquistato una Premier League e una FA Cup, dimostrando sintonia, fiducia reciproca e una visione condivisa del calcio.

L'intervista

Di seguito, le parole di Angelo Alessio a La Stampa.CONTE - «È una persona di grande valore, oltre che un grandissimo tecnico. Un uomo che dà tutto per il suo lavoro, ma a cui piace anche scherzare e ridere».L'EVOLUZIONE - «Sin dall’inizio ha dimostrato di avere la stoffa del vincente, maturando anno dopo anno. E una delle sue capacità principali credo sia il sapersi adattare. Prendete il primo anno della Juve: lui partì col 4-2-4, poi virò su quel 3-5-2 col quale vincemmo tre scudetti di fila».IMPRESE - «Quella la facemmo vincendo il primo scudetto con la Juventus: credo sia qualcosa di inarrivabile. Poi la Premier vinta col Chelsea e, dovesse accadere, questo scudetto col Napoli».QUANTO CONTE NELLO SCUDETTO DEL NAPOLI - «Tantissimo. Ha preso una squadra che aveva chiuso al 10° posto, ha riportato entusiasmo nell’ambiente. Lo ha fatto con determinazione, passione e tantissime idee».