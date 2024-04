Le parole di Stefan Schwoch a Tele Vomero:- "Antonio lo conosco bene, siamo stati anche insieme un mese e mezzo fa da lui a Torino. Ha ammesso che De Laurentiis sta spingendo tantissimo per portarlo a Napoli, il presidente ci sta provando in tutti i modi. Alla famiglia piace l'idea Napoli, ma è complicata perché sa com'è fatto il presidente. La piazza lo stuzzica tantissimo, ma Antonio è uno che quando va in una piazza decide tutto dal cuoco al massaggiatore e sa che qui è molto difficile. Se dovesse venire è perché ha avuto garanzie totali, poi bisogna capire se ADL le mantiene".