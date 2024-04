Unisciti a noi per rimanere sempre aggiornato sul mondo Juve con le pagine social de IlBianconero

Daniele Conte, fratello di Antonio Conte, ha lanciato una frecciatina attraverso Instagram ai danni dell'Inter. Quest'ultima, pareggiando contro il Cagliari, ha perso l'opportunità di battere il record di punti in Serie A, stabilito nel 2013-14 dalla Juventus, allenata proprio da Antonio Conte. Daniele ha condiviso una foto di Antonio con la maglietta celebrativa di quel trionfo, riportando la scritta "102 punti! C'è chi legge la storia... e chi la scrive!". Per rendere chiara la sua presa di posizione nei confronti dell'Inter, Daniele ha aggiunto il claim "Not for everyone", utilizzato dal club nerazzurro proprio nella stagione in cui Antonio Conte ha guidato la squadra.