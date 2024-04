Futuro Conte, dove andrà? Le opzioni

Conte al Milan è una possibilità

Le ipotesi estere

. Nel mondo Juve, in particolare i tifosi, si è tornati a parlare di Antonio dopo che il fratello, Daniele, ha festeggiato il mancato record dei 102 punti da parte dell'Inter. Ma quali sono le vere opzioni per il futuro di Conte? Tutti sono stregati dal tecnico, soprattutto Aurelio De Laurentiis: l’allenatore pugliese è da tempo la prima scelta del presidente del Napoli, che con lui vorrebbe aprire un ciclo vincente.Il Napoli spera di convincere Conte al più presto, ma c’è (anche) da trovare l’accordo economico tra le parti. Conte, scrive Repubblica,I contatti sono frenetici: De Laurentiis ha fretta, il tecnico no visto che ogni giorno che passa, un nuovo club potrebbe bussare alla sua porta.L’idea di vincere con l’altra big italiana, dopo aver centrato titoli con Juve e Inter, ha sempre affascinato l’ex ct azzurro. E, a proposito di Juventus, al momento tutto è fermo su questo fronte, con il club bianconero che sembra avere altre idee in caso di separazione con Allegri (sempre più probabile).La pista estera per Conte resta valida: il Bayern Monaco ha effettuato un sondaggio ma nello stesso tempo continua a valutare la posizione di Roberto De Zerbi. È alla finestra, Conte, anche relativamente alle situazioni di Psg, Manchester United, suo pallino da sempre, e Barcellona. In premier League, oltre al Manchester United, c’è il ricco Newcastle saudita alla ricerca di un profilo di spessore.Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!