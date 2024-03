Un anno di riposo per ripartire più carico. Antonioha una voglia matta di tornare protagonista assoluto su una panchina e cerca un progetto che gli possa permettere di vincere fin da subito. La prossima sarà un’estate torbida per il mercato degli allenatori dopo che sia Klopp al Liverpool che Tuchel al Bayern hanno annunciato l’addio al termine della stagione. E proprio questa panchina suscita in Conte un fascino particolare. Conte lancia segnali al Bayern Monaco senza però escludere un ritorno in Italia. De Laurentiis non ha perso la speranza di portare il tecnico salentino al Napoli. E il Milan? Attende il momento giusto per iniziare un dialogo. Ibrahimovic è il suo grande sponsor ma il Diavolo vuole chiudere la stagione prima di iniziare a fare sul serio per il post-Pioli, come riporta calciomercato.com. In casa Juve, invece, tutto ancora da ragionare per il futuro di Max Allegri.