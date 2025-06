Antonio Conte e il retroscena alla Juventus: 'Mi hanno preso per pazzo'

un' ora fa



Antonio Conte ha rilasciato un'intervista esclusiva al Corriere della Sera, nel corso della quale ha parlato sia dell'ultimo Scudetto vinto con il Napoli che di alcuni aneddoti che lo legano alla Juventus, club del quale è stato calciatore, capitano e allenatore.



L'ANEDDOTO SU JUVE-PARMA - "Alle uniche volte in cui indosso una maschera. Mi è capitato alla Juventus: stavamo vincendo 2-0, ma mi accorgo che qualcosa non va. Allora durante l’intervallo entro nello spogliatoio e lancio una bottiglia di plastica contro la lavagna e inizio a urlare. Molti mi hanno preso per pazzo ma quel risultato sarebbe potuto cambiare se non avessimo continuato ad avere la stessa fame e concentrazione. La bravura sta nel percepire se ci sono dei rischi di questo genere e quindi intervenire".