Antonio Conte e il confronto con gli scudetti vinti: la risposta

58 minuti fa



Le parole di Conte a Dazn:



"Vittoria importante, temevo tantissimo questa partita per tanti motivi. Noi abbiamo fatto la nostra partita, dovevamo vincere e mandare un segnale positivo. L’importanza dei tre punti ci hanno portato a essere magari meno arrembanti rispetto al primo tempo”.



“Scudetto? È una tappa importante, non devo mentire. Temevo il Lecce e siamo arrivati gestendo l’emergenza. Olivera ha giocato da centrale, che con me non l’aveva mai fatto. La squadra è cresciuta in maniera incredibile”.



“Scudetto capolavoro? Lo dirò quando eventualmente accadrà, ho perso e vinto scudetti all’ultima giornata. Chi vince scrive la storia, gli altri al massimo la leggono“.