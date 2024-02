Nella giornata di ieri si è parlato molto di Antonio, del suo futuro tra l'ipotesi Milan e quella del ritorno alla Juventus, al momento chiaramente tutte ipotesi. Oggi, l'ex giocatore bianconero Fabrizioai microfoni di TvPlay ha parlato della situazione del tecnico salentino. Le sue parole:"Vedrei benissimo Conte al Bayern Monaco. Squadra fortissima con società organizzata. Nelle sue mani il Bayern tornerebbe a vincere tutto. Se il Bayern prendesse Conte e Osimhen vincerebbe la Champions League, ne sono sicuro. Via Kane in caso? Assolutamente sì. Servono attaccanti in grado di far giocare bene le squadre non solo bravi a far gol".