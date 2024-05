Il futuro diè un enigma avvolto da molte voci e indiscrezioni. Calciomercato.com ha riportato che recentemente si è parlato molto di un possibile ritorno di Conte al Chelsea: secondo alcune fonti, un intermediario avrebbe proposto il tecnico italiano al club londinese. Tuttavia, queste voci non sembrano trovare conferma, dato che Conte ha già una storia e un curriculum consolidati al Chelsea, e non ha bisogno di essere proposto nuovamente.Inoltre, la filosofia attuale delsembra essere piuttosto distante da quella di Conte, il quale è noto per richiedere sempre 3 o 4 acquisti di alto livello, preferibilmente giocatori esperti. La questione della richiesta economica di Conte, oggetto di dibattito nei giorni scorsi, sembra aggirarsi intorno ai 9 milioni di euro annui. Pur trattandosi di una cifra importante, è alla portata dei club italiani, anche se sembrano avere attualmente idee diverse.