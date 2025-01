Antonio Conte che stoccata: 'Alla Juventus...'

Getty Images

Le parole di Antonioa Dazn:MESSAGGIO AL CAMPIONATO- "Sicuramente che sono due vittorie quella contro l'atalanta e quella di oggi che danno forza, autostima e fiducia. Stanno arrivando vittorie in un momento in cui ci sono capitate cose che potevano ammazzare chiunque. Io ho sempre sottolineato per prima cosa il gruppo e di non lamentarci mai. Spesso mi si chiede cosa manchi a questa squadra, io penso che chi è leader in un gruppo non deve pensare a cosa manca ma a ciò che ha e fare la differenza con ciò che ha. I miei ragazzi credono fortemente in ciò che facciamo e sono contento perchè i numeri fanno venire mal di testa pensando solamente a quello che è stato l'anno scorso, abbiamo concluso con distacco siderale, oggi siamo noi ad aere un distacco importante su queste squadre attrezzate.".