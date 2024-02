Antonio, ex allenatore della, sembra destinato a fare ritorno in Serie A. Attualmente svincolato, è al centro di un'accalorata disputa tra vari club italiani che desiderano assicurarselo. Il, in particolare, sembra considerarlo una priorità per il dopo Pioli, ma non è l'unico interessato. Secondo Tuttosport, laè decisa a portarlo sulla propria panchina. È il sogno della proprietà, sebbene non sia esclusa la conferma di Daniele De Rossi in caso di risultati soddisfacenti. La competizione per assicurarsi le sue prestazioni promette di essere avvincente nel prossimo futuro.