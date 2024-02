Antonio Conte al Bayern Monaco, la situazione

Il, dopo gli ultimi risultati deludenti tra Champions League e campionato ha deciso di separarsi da Thomas Tuchel alla fine della stagione, come riferisce SkySportDe. Scelta presa dopo alcune discussioni all'interno del club in questi ultimi giorni. Una svolta che può cambiare anche il futuro diL'ex allenatore dinfatti, come trapelato nei giorni scorsi, ha aperto alla destinazione considerando il Bayern uno dei tre club più importanti al mondo. Conte è nella lista dei candidati per sostituire Tuchel e questa notizia quindi lo avvicina alla panchina bavarese.