Vincere è l'unica cosa che conta per Antonio. L'ex allenatore diha dichiarato in un'intervista al quotidiano inglese The Daily Telegraph: "".- "Devo mettere via la palla a causa della mia gatta. Altrimenti, la perdo. Quando il sole è in questa stanza, lei resta qui dentro e c'è una invasione da parte sua. Allora devo pulire tutto. È un centrocampista forte! Si possono riprodurre alcune situazioni tattiche. In ogni club in cui ho allenato, ho portato il Subbuteo, anche a volte per spiegare alcune situazioni tattiche ai miei giocatori. Ne ho sempre avuto uno a casa mia".- "Sì, Ma la linea alta significa che devi pressare molto. Puoi portare la tua linea alta se c'è pressione sulla palla. Altrimenti, è un grosso rischio."- Conte mi ha mostrato un nuovo assetto tattico che vorrebbe testare quando tornerà al lavoro, che prevedeva una difesa a quattro, ma ha insistito sul fatto che la difesa a tre che ha impiegato in Inghilterra, con Chelsea e Spurs, non fosse negativa. "Le persone pensano che sia un sistema difensivo, ma non è vero. Ripeto, non è vero. Puoi vedere quanti gol segnano le mie squadre in ogni stagione. "Non dipende se si gioca con tre o quattro difensori, dipende dal modo in cui si costruisce la squadra e si costruisce l'attacco. Allo stesso tempo, non è bene essere troppo offensivi. E nemmeno troppo difensivi. Bisogna rispettare le caratteristiche dei giocatori e adattarsi a esse. La mia esperienza mi dice che se vuoi vincere il campionato o sollevare un trofeo, devi avere una squadra stabile. La scorsa stagione, il Manchester City è stato il miglior esempio di una squadra con un grande equilibrio, sia difensivamente che offensivamente".- "Quei trofei sono una grande, grande responsabilità perché restano lì a ricordarti che 'oh guarda, devi vincere'. Hai fatto questo e devi continuare a farlo".- "Se l'obiettivo finale è vincere il campionato e sollevare trofei, è importante offrire spettacolo al pubblico. Ma essere solo una squadra che intrattiene non è sufficiente se si vuole vincere. Lo so perché ho allenato le squadre di vertice e hanno sempre chiesto di vincere. Per me, ora è impossibile lavorare per una squadra che punta solo all'intrattenimento perché l'aspettativa è sempre quella di vincere. Amo il mio passato, ma allo stesso tempo l'aspettativa che porto con me è sempre molto alta e se non vinci, hai fallito. La migliore opzione possibile è divertire e vincere.".- "Guardiola è il miglior allenatore al mondo. E poi, quando puoi confrontarti con il miglior allenatore al mondo in un club che può sostenerti e investire per portare giocatori importanti per migliorare la squadra ogni stagione perché vogliono restare in cima al mondo, allora è molto, molto difficile competere allo stesso livello. "La mia storia dice che sono sempre arrivato nei miei club in una situazione difficile con problemi. Costruisco sempre. Dopo la mia prima stagione al Chelsea, quando abbiamo vinto il titolo, avremmo potuto diventare dominanti in Inghilterra. Abbiamo parlato con (Romelu) Lukaku e (Virgil) van Dijk, e con quei due giocatori importanti avremmo potuto cambiare la situazione."- "Per me, festeggiare il quarto posto e un posto in Champions League era davvero strano," ha detto Conte. "Alla fine dell'ultima partita contro il Norwich, ho chiamato il mio staff e ho detto 'fate attenzione, non abituatevi a festeggiare un posto in Champions League'. Sono stato molto chiaro. Ho detto che abbiamo fatto il massimo. Dal nono al quarto posto, con tutti i problemi che abbiamo affrontato, è stato un miracolo. Ma non abbiamo festeggiato come se fosse un miracolo perché sono abituato a vincere."- "Sicuramente è stato uno dei momenti più difficili della mia vita," ha detto Conte. "Gianluca Vialli, ho avuto una relazione importante con lui. L'ho incontrato tre settimane prima che morisse per cenare con mia moglie e tengo quel momento nel mio cuore. E Gian Piero. In soli sei giorni (è morto). È stato davvero difficile affrontare questa situazione, anche la morte di Sinisa. "Quando questo tipo di situazione accade, si possono avere pensieri terribili. Si pensa a cosa può succedere a un'altra persona molto vicina a te, o se può succedere a te. È stato davvero un momento difficile, anche per i giocatori del Tottenham quando è morto Gian Piero. Abbiamo cercato di superarlo, ma ho sentito che anche i giocatori hanno vissuto questa situazione terribile.".- "È stato un periodo importante con la Champions League, la FA Cup e con il campionato," ha detto Conte. "Ho preferito tornare presto, ma poi ho capito che era davvero troppo presto. È stato Daniel Levy che mi ha spinto a tornare a casa e a riprendermi. Dopo la partita contro l'AC Milan, quando abbiamo perso 1-0 a San Siro, mi ha detto di restare in Italia per riprendermi bene perché non gli piaceva il mio aspetto e i medici del Tottenham non volevano che corressi rischi. Il club mi ha supportato davvero bene."- "In quel momento, il mio sentimento era quello," ha detto Conte. "Se dico qualcosa, significa che c'è sempre qualcosa di vero. No, sinceramente, non rimpiango nulla riguardo a questo. Ma ho buone sensazioni riguardo al Tottenham. Conservo questa esperienza nel mio cuore. Sono così. Odio le bugie. Questo può aiutarmi a volte o a volte può farmi del male. Ma preferisco rimanere in silenzio che dire una bella bugia - anche nella relazione con i miei giocatori. "Durante la stagione, può capitare che tu abbia bisogno di una conversazione onesta che può essere positiva o negativa. Lo so molto bene, ero anche un giocatore e alcuni allenatori mi hanno detto belle bugie per tenermi calmo. Non voglio questo tipo di situazione. "So molto bene che quando hai queste conversazioni oneste con i giocatori, nel primo momento possono essere un po' arrabbiati. Poi, dalla mia esperienza, il tempo aiuta il giocatore ad apprezzarti. Erano arrabbiati, ma poi apprezzano l'onestà".- "Onestamente, mi piacerebbe sollevare la Champions League come allenatore un giorno," ha risposto. "Ma so che è molto difficile. Le persone pensano che sia semplice, ma devi essere nel club giusto, un club che corrisponde alla tua ambizione, un club pronto a fare il passo finale per vincere la Champions League. Guarda il Manchester City. Sette anni, no? "Mi piacerebbe dare questa gioia a mio padre. Mi ha detto 'Voglio vederti sollevare la Champions League'. Non è semplice, ma tutti possono avere un sogno."